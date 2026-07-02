В Атырау 150 человек оштрафовали за закрытое лицо

В Атырау с начала года к административной ответственности привлекли 150 человек за нарушение требований законодательства, запрещающего ношение в общественных местах одежды, полностью скрывающей лицо. Как уточнили в Департаменте полиции, участковые инспекторы отдела общественной безопасности проводят профилактические рейды и разъясняют жителям нормы закона, вступившего в силу в прошлом году.

Полицейские подчеркивают, что запрет введен не для ограничения свободы вероисповедания, а в целях обеспечения безопасности.

Основная цель требований заключается не в ограничении прав и свобод граждан, в том числе свободы вероисповедания. Они направлены прежде всего на обеспечение общественной безопасности, создание возможности для идентификации личности в общественных местах и поддержание общественного порядка, — отметили в полиции.

По данным правоохранителей, с начала года за нарушение этих требований уже оштрафованы 150 человек. В связи с этим жителей региона призвали соблюдать законодательство и не нарушать общественный порядок. Напомним, запрет на ношение в общественных местах одежды, препятствующей распознаванию лица, действует в Казахстане с 12 июля 2025 года.

Исключения предусмотрены в случаях, связанных с исполнением служебных обязанностей, медицинскими показаниями, погодными условиями, а также в иных случаях, установленных законом.