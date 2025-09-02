  • 2 Сентября, 18:51

В Атырау 6–8-летние дети устроили массовую драку во дворе

Фото: pixabay.com

В Атырау произошёл инцидент с участием детей в возрасте от 6 до 8 лет, которые устроили ожесточённую драку во дворе, передаёт BAQ.KZ.

Видео потасовки опубликовал Instagram-паблик Egovpress.

По данным пресс-службы Департамента полиции Атырауской области, пострадавших и обратившихся за медицинской помощью нет.

"Все несовершеннолетние, причастные к инциденту, установлены и доставлены в полицию вместе с родителями", — сообщили в ведомстве.

Родителей привлекут к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей. Протоколы составлены, материалы направлены в суд для принятия решения.

"Семьи, воспитывающие указанных детей, взяты под контроль полиции", — добавили в ДП региона.

 
 
 
 
 
