В Атырау 6–8-летние дети устроили массовую драку во дворе
Сегодня, 18:31
71Фото: pixabay.com
В Атырау произошёл инцидент с участием детей в возрасте от 6 до 8 лет, которые устроили ожесточённую драку во дворе, передаёт BAQ.KZ.
Видео потасовки опубликовал Instagram-паблик Egovpress.
По данным пресс-службы Департамента полиции Атырауской области, пострадавших и обратившихся за медицинской помощью нет.
"Все несовершеннолетние, причастные к инциденту, установлены и доставлены в полицию вместе с родителями", — сообщили в ведомстве.
Родителей привлекут к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей. Протоколы составлены, материалы направлены в суд для принятия решения.
"Семьи, воспитывающие указанных детей, взяты под контроль полиции", — добавили в ДП региона.
