В Атырау 62-летний инвалид больше года не может добиться электроколяски
Врачебно-трудовая комиссия не верит, что он человек с ограниченными возможностями.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
62-летний житель Атырау Марат Муханбеталиев уже больше года пытается получить полагающуюся ему электроинвалидную коляску, передает BAQ.KZ со ссылкой на Ак Жайык. Однако врачебно-трудовая комиссия (МСЭ) каждый раз выносит отказ.
Мужчина потерял руку и ногу после несчастного случая в 2010 году, когда на железной дороге его сбил тепловоз. С тех пор он живёт с инвалидностью. Лишь через четыре года и многочисленные обращения Муханбеталиев сумел добиться присвоения первой группы инвалидности. Сегодня ситуация повторяется. Несмотря на тяжёлое состояние, комиссия вновь отказывает в предоставлении средств реабилитации.
Полтора года хожу по кабинетам. То в поликлинику, то обратно. ВТЭК отвечает: “не положено”. Я устал, — передает издание слова мужчины.
По его словам, последнее заседание комиссии прошло без его участия — в решении указано, что он якобы не смог прийти по состоянию здоровья. Сам Муханбеталиев утверждает, что приглашения не получал и присутствовать мог. Кроме электроколяски, мужчина не получал и базовых средств ухода, таких как памперсы. Достать их удалось только при содействии столичных структур.
В Департаменте Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Минтруда РК по Атырауской области пояснили, что отказ связан с "выявленными противопоказаниями" к использованию электроколяски. При этом в ведомстве отметили, что гражданин вправе обжаловать решение комиссии.
Я больше не могу бегать по кабинетам. Как доказать, что у меня нет руки и ноги? Пусть посмотрят, — говорит Марат Муханбеталиев.
Самое читаемое
- Билеты на "Кайрат" – "Реал" в Алматы: сколько будут стоить?
- В Астане строят новый парк с прудом, амфитеатром и спортивными зонами
- Известна дата матча "Кайрат" — "Реал" Мадрид
- Казахстан и Китай готовы оказывать друг другу поддержку в ключевые вопросах – Си Цзиньпин
- В России выявлен первый случай лихорадки чикунгунья