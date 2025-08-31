62-летний житель Атырау Марат Муханбеталиев уже больше года пытается получить полагающуюся ему электроинвалидную коляску, передает BAQ.KZ со ссылкой на Ак Жайык. Однако врачебно-трудовая комиссия (МСЭ) каждый раз выносит отказ.

Мужчина потерял руку и ногу после несчастного случая в 2010 году, когда на железной дороге его сбил тепловоз. С тех пор он живёт с инвалидностью. Лишь через четыре года и многочисленные обращения Муханбеталиев сумел добиться присвоения первой группы инвалидности. Сегодня ситуация повторяется. Несмотря на тяжёлое состояние, комиссия вновь отказывает в предоставлении средств реабилитации.

Полтора года хожу по кабинетам. То в поликлинику, то обратно. ВТЭК отвечает: “не положено”. Я устал, — передает издание слова мужчины.

По его словам, последнее заседание комиссии прошло без его участия — в решении указано, что он якобы не смог прийти по состоянию здоровья. Сам Муханбеталиев утверждает, что приглашения не получал и присутствовать мог. Кроме электроколяски, мужчина не получал и базовых средств ухода, таких как памперсы. Достать их удалось только при содействии столичных структур.

В Департаменте Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Минтруда РК по Атырауской области пояснили, что отказ связан с "выявленными противопоказаниями" к использованию электроколяски. При этом в ведомстве отметили, что гражданин вправе обжаловать решение комиссии.