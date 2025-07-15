В Атырау полицейские раскрыли мошенничество, жертвой которого стал 90-летний пенсионер, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает МВД РК, злоумышленник обманом завладел шестью миллионами тенге, воспользовавшись доверчивостью пожилого мужчины.

Неизвестный позвонил пенсионеру, представившись сотрудником полиции. Мужчина сообщил, что якобы дочь пенсионера стала виновницей дорожно-транспортного происшествия. Под предлогом "урегулирования вопроса" он потребовал крупную сумму денег, заверив, что за деньгами придёт курьер.

Пожилой мужчина передал 6 миллионов тенге человеку, пришедшему к нему домой. Лишь спустя десять дней пенсионер понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

Сотрудники управления по противодействию киберпреступности оперативно начали расследование. Вскоре они задержали 30-летнего курьера, который доставил деньги через сервис “Яндекс”. Позже был установлен и главный подозреваемый - 25-летний житель Кызылкогинского района. Он полностью признал вину.

Суд приговорил его к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы.

Правоохранительные органы напоминают гражданам: не доверяйте звонкам с неизвестных номеров, особенно если собеседник представляется сотрудником полиции и требует деньги. При любых подозрениях немедленно обращайтесь по номеру 102.