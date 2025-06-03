В Атырау до конца года откроют три новых спортзала
Новые залы для бокса и тхэквондо появятся в Атырау в 2025 году
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В Атырау до конца 2025 года планируется завершить строительство трёх современных спортивных залов, реализация которых была временно приостановлена. Об этом сообщил главный специалист управления строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области Ернар Кадырбай, передает BAQ.KZ.
Ранее работы выполняло ТОО "ТехникаРемСтрой", однако в связи с неэффективным исполнением обязательств договор с компанией был расторгнут. В настоящее время в отношении подрядчика и должностных лиц ведётся судебное разбирательство.
После корректировки проектно-сметной документации был проведён новый конкурс госзакупок, по итогам которого строительство доверили ТОО "Vek-Stroy-Com". Строительные работы официально стартовали в апреле 2025 года.
"Сейчас проводятся демонтажные работы. Строительство ведётся по графику. Сдача всех трёх объектов планируется до конца года", — сообщил Ернар Кадырбай.
Новые спортзалы будут многофункциональными: в них предусмотрены помещения для занятий борьбой, тхэквондо, боксом и кроссфитом. Основная цель проекта — развитие спортивной инфраструктуры и продвижение массового спорта среди населения.
Объекты призваны создать комфортные условия для регулярных занятий спортом, в том числе для детей и подростков, что будет способствовать формированию здорового образа жизни в регионе.
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