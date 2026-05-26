В Атырау экологи проверили качество воздуха после жалоб жителей

В Атырау специалисты провели мониторинг атмосферного воздуха после обращений местных жителей.

Проверка была организована в микрорайоне Авангард, в районе парка Победы, а также возле станций Мирный и Пропарка, расположенных за пределами санитарно-защитной зоны АНПЗ.

Во время мониторинга экологи исследовали воздух на содержание сероводорода, метана, монооксида углерода, диоксида азота и диоксида серы.

По информации департамента экологии, по итогам проведенных исследований превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ зафиксировано не было.