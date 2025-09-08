В Атырау экстренно приземлился самолет, следовавший в Анталью
Причиной вынужденной посадки стали технические неполадки.
Сегодня, 22:50
20Фото: Pixabay.com
В Атырау совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс по маршруту Екатеринбург - Анталья. На борту находилось свыше 300 пассажиров, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Ак Жайык".
По предварительным данным, причиной вынужденной посадки стали технические неполадки. Экипаж запросил экстренное снижение и разрешение на посадку в ближайшем аэропорту.
Посадка прошла благополучно, пострадавших нет.
