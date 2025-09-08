  • 8 Сентября, 22:54

В Атырау экстренно приземлился самолет, следовавший в Анталью

Причиной вынужденной посадки стали технические неполадки.

Сегодня, 22:50
Фото: Pixabay.com

В Атырау совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс по маршруту Екатеринбург - Анталья. На борту находилось свыше 300 пассажиров, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Ак Жайык".

По предварительным данным, причиной вынужденной посадки стали технические неполадки. Экипаж запросил экстренное снижение и разрешение на посадку в ближайшем аэропорту.

Посадка прошла благополучно, пострадавших нет. 

