В Атырау фиксируют рекордное число нарушений чистоты
Сотни тонн мусора и тысячные штрафы.
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В Атырау в рамках национальной экологической акции "Таза Қазақстан" с апреля 2024 года по июль 2025 года выявлено более 11 900 административных правонарушений, связанных с загрязнением окружающей среды и нарушением санитарных норм, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Акция, инициированная по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, направлена на повышение экологической культуры и формирование ответственности жителей за сохранение чистоты и порядка. В областном центре проходят масштабные мероприятия по уборке мусора, озеленению и профилактике правонарушений.
Из 11 933 зарегистрированных нарушений наибольшее число связано с выбросом отходов в неположенных местах и уничтожением зеленых насаждений. По статье 505 КоАП РК было зафиксировано 3 205 случаев, в 2 953 из них нарушителям ограничились предупреждениями. Статья 434-2 ("Загрязнение мест общего пользования") отражает 8 728 нарушений, к ответственности привлечены 7 688 человек.
Полиция совместно с акиматом и волонтерами регулярно проводит субботники в парках, дворах и прибрежных зонах, активно занимается восстановлением зеленых насаждений.
"Беречь природу — наш общий долг. Участие в экологических акциях — не просто формальность, а важный вклад в будущее. Акция "Таза Қазақстан" воспитывает культуру ответственности в каждом из нас", — подчеркнул заместитель начальника отдела местной полицейской службы Атырау Айбол Идрисов.
Акция продолжается, а полиция напоминает: соблюдение чистоты — это не только вопрос экологии, но и общественного порядка.
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