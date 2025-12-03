В Атырау готовятся представить один из самых амбициозных градостроительных планов последних лет, передает BAQ.KZ.

Как стало известно, под занавес уходящего года группа компаний "Техол" презентует общественности концепцию масштабного преображения города — проекты разработаны итальянскими архитекторами и ранее были анонсированы главой холдинга Шотой Абхазавой.

В распоряжении редакции PetroCouncil.kz оказались материалы сразу по трём крупным объектам. Первый — многофункциональный комплекс, который планируется возвести на месте известной атырауской гостиницы "Ак-Жайык". Судя по проекту, новое здание станет современной архитектурной доминантой центра города.

Второй проект — крупный санаторно-оздоровительный комплекс в микрорайоне Самал. По информации источников, он будет включать широкий спектр медицинских, реабилитационных и SPA-услуг, что позволит создать новую точку притяжения для жителей и гостей региона.

Но самым обсуждаемым оказался третий проект — гоночная трасса для проведения соревнований уровня Formula-1 с прилегающей инфраструктурой. Трассу планируется разместить в районе аэропорта. По замыслу архитекторов, она станет не только спортивным объектом, но и крупным экономическим драйвером, привлекая туристов и инвесторов.

Официальная презентация всех трёх проектов ожидается во второй половине декабря. Эксперты отмечают, что если планы будут реализованы, Атырау может получить совершенно новые масштабы развития — от спортивной индустрии до урбанистики и медицинского тури