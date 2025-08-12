В Атырауском следственном изоляторе произошёл серьёзный инцидент: на свободу по ошибке выпустили заключённого, который ещё не должен был покидать учреждение, передает BAQ.KZ.

Как оказалось, ошибка возникла из-за совпадения фамилий при оформлении документов.

Несмотря на внутренние процедуры, необходимые бумаги были подписаны несколькими руководителями, и "освобождённый" спокойно покинул территорию СИЗО.

Заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) Рустем Тунгышбаев прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что настоящий осуждённый продолжает отбывать наказание в исправительном учреждении.

По факту инцидента уже возбуждено уголовное дело, ведётся служебное расследование. Виновные должностные лица будут строго наказаны.

Администрация СИЗО совместно с правоохранительными органами принимают все меры для предотвращения подобных ошибок в будущем.