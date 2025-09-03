В Атырау колледж открыл современный кабинет в честь Года рабочих профессий
Студенты смогут закреплять теорию на практике.
В Политехническом высшем колледже имени С. Мукашева в Атырау появился новый учебный кабинет, который поможет студентам соединять теорию с практикой, передает BAQ.KZ. Его открыли в рамках "Года рабочих профессий" при поддержке комитета по благотворительности и спонсорству "Шугыла".
Лаборатория оснащена современными установками для занятий по предмету "Органический синтез химических продуктов". Здесь студенты смогут не только изучать теорию, но и закреплять знания на практике, работая с оборудованием, отвечающим международным стандартам.
Новый кабинет даст ребятам отличную возможность развивать практические навыки и адаптироваться к производственной среде. Это повысит их готовность к работе и сделает востребованными на рынке труда, — рассказала заведующая методическим кабинетом колледжа Карлыгаш Кузембаева.
Преподаватели подчеркивают, что лаборатория станет ещё одним шагом к подготовке конкурентоспособных специалистов, востребованных в современных индустриях.
