В Атырау наказали участников опасной съемки для соцсетей
Во время движения автомобиля 37-летний пассажир высунулся из окна транспортного средства.
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Полицейские привлекли к административной ответственности водителя и пассажира автомобиля, которые нарушили правила дорожного движения во время съемки видео для социальных сетей.
Как сообщили в департаменте полиции Атырауской области, инцидент произошел 16 июня около 11:30 на проспекте Султана Бейбарыса. Во время движения автомобиля 37-летний пассажир высунулся из окна транспортного средства, создавая угрозу собственной безопасности и безопасности других участников дорожного движения.
Нарушение было выявлено сотрудниками полиции в ходе мониторинга социальных сетей, где было опубликовано соответствующее видео.
После установления личности участников происшествия сотрудники батальона патрульной полиции привлекли к административной ответственности как пассажира, так и водителя автомобиля.
В полиции напомнили, что создание контента для социальных сетей не должно сопровождаться нарушением законодательства и подвергать риску жизнь и здоровье людей.
Правоохранительные органы призвали граждан соблюдать правила дорожного движения и воздерживаться от опасных действий ради съемки видеороликов.
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