В Атырау наказали участников опасной съемки для соцсетей

Во время движения автомобиля 37-летний пассажир высунулся из окна транспортного средства.

Сегодня 2026, 22:32
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня 2026, 22:32
Сегодня 2026, 22:32
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Фото: Pixabay.com

Полицейские привлекли к административной ответственности водителя и пассажира автомобиля, которые нарушили правила дорожного движения во время съемки видео для социальных сетей.

Как сообщили в департаменте полиции Атырауской области, инцидент произошел 16 июня около 11:30 на проспекте Султана Бейбарыса. Во время движения автомобиля 37-летний пассажир высунулся из окна транспортного средства, создавая угрозу собственной безопасности и безопасности других участников дорожного движения.

Нарушение было выявлено сотрудниками полиции в ходе мониторинга социальных сетей, где было опубликовано соответствующее видео.

После установления личности участников происшествия сотрудники батальона патрульной полиции привлекли к административной ответственности как пассажира, так и водителя автомобиля.

В полиции напомнили, что создание контента для социальных сетей не должно сопровождаться нарушением законодательства и подвергать риску жизнь и здоровье людей.

Правоохранительные органы призвали граждан соблюдать правила дорожного движения и воздерживаться от опасных действий ради съемки видеороликов.

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