В окрестностях города Атырау обнаружены тела еще двух членов семьи, ранее пропавшей из села Жангелдин. Речь идет о Наурызе и Мирамгуль, передает BAQ.KZ.

Таким образом, на данный момент установлено местонахождение и обнаружены тела всех членов этой семьи.

По данным источников, они также были убиты и тайно захоронены во дворе временного дома в микрорайоне Геолог в Атырау, который подозреваемый ранее арендовал вместе со своей супругой.

По предварительной информации, это преступление также мог совершить Султан Сарсемалиев.