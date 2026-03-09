В Атырау нашли тела еще двух членов пропавшей семьи
Они также были убиты и тайно захоронены.
Сегодня 2026, 20:56
101
В окрестностях города Атырау обнаружены тела еще двух членов семьи, ранее пропавшей из села Жангелдин. Речь идет о Наурызе и Мирамгуль, передает BAQ.KZ.
Таким образом, на данный момент установлено местонахождение и обнаружены тела всех членов этой семьи.
По данным источников, они также были убиты и тайно захоронены во дворе временного дома в микрорайоне Геолог в Атырау, который подозреваемый ранее арендовал вместе со своей супругой.
По предварительной информации, это преступление также мог совершить Султан Сарсемалиев.
