Общенациональная коалиция «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» во главе с Председателем Мажилиса Ерланом Кошановым посетила Атыраускую область. В рамках визита прошли встречи с общественностью, молодежью и трудовыми коллективами, передает BAQ.kz.

Главной темой обсуждения стал проект новой Конституции. Как отметил Спикер Мажилиса, документ сформирован с учетом предложений граждан и продолжает курс политических реформ.

— «Вы знаете, что со стороны населения поступило более 10 тысяч предложений. Люди стали больше говорить о принципах, ценностях, о будущем страны. Меняется политическая система в стране в целом. Перезагружаются все ветви власти. Закрепляется формула „сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство“», — сказал Спикер Мажилиса.

Он также подчеркнул историческую и стратегическую роль обновлённого Основного закона.

— «Новая Конституция соединяет прошлое и настоящее, определяя путь страны в будущее», — подчеркнул он.

В ходе встреч жители региона уделили внимание вопросам защиты трудовых прав, социальным гарантиям, экологической безопасности и верховенству закона. Представители молодежи обсудили темы образования, цифровых прав и инновационного развития.

По итогам визита участники встреч отметили значимость предстоящего референдума 15 марта и выразили готовность принять в нём участие.

Фото: Жаслан Жумабеков, Талгат Таныбаев