В Атырау пройдет III ежегодная конференция KAZDRILLING 2026, посвященная геологоразведке, сейсморазведке, бурению и развитию нефтесервисного сектора Казахстана.

Мероприятие состоится в Renaissance Hotel. Организатором конференции выступает Союз нефтесервисных компаний Казахстана KazService при поддержке Министерства энергетики РК, НПП РК «Атамекен» и акимата Атырауской области.

Почему это важно

Конференция пройдет на фоне активизации геологоразведочных работ и поиска новых возможностей для расширения ресурсной базы страны.

В 2026 году из резерва Правительства Казахстана выделено более 40,7 млрд тенге на реализацию 20 проектов комплексной геологоразведки.

Еще около 240 млрд тенге предусмотрено на государственное геологическое изучение недр в течение трех лет.

Одной из ключевых тем станет вопрос о том, как превратить расширение геологической базы в конкретные инвестиционные и производственные проекты.

Что обсудят

Участники конференции обсудят повышение эффективности геологоразведки и сейсморазведки, доступ к новым участкам, развитие отечественных технологий, повышение производительности бурения, обновление оборудования и привлечение инвестиций в нефтесервис.

Отдельное внимание уделят современным методам разведки. В 2026 году запланирован запуск шести проектов сейсморазведочных работ 2D в малоизученных Северо-Торгайском и Шу-Сарысуйском нефтегазоносных бассейнах.

Кто примет участие

Пленарная сессия объединит представителей государственных органов, национальных компаний и крупных нефтегазовых операторов.

Модератором выступит председатель Президиума НПП РК «Атамекен» Канат Шарлапаев.

В конференции также ожидается участие акима Атырауской области Болата Акчулакова и вице-министра энергетики РК Ерлана Акбарова.

Какие технологии представят

Деловая программа пройдет в рамках секций «Разведка, сейсмика и бурение» и «Сланцевая нефть и газ».

Эксперты обсудят современные технологии сейсморазведки, бурение сложных скважин, освоение трудноизвлекаемых запасов, развитие отечественного нефтесервисного потенциала и перспективы новых ресурсных объектов.

Отдельный блок будет посвящен практическим вопросам отрасли – доступу к заказам и новым проектам, стоимости оборудования и технологий, кадровому обеспечению, локализации производства и технологической независимости.

Также участники рассмотрят вопросы взаимодействия недропользователей с сервисными компаниями.