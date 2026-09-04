В Атырау обсудят развитие геологоразведки и нефтесервиса
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В Атырау пройдет III ежегодная конференция KAZDRILLING 2026, посвященная геологоразведке, сейсморазведке, бурению и развитию нефтесервисного сектора Казахстана.
Мероприятие состоится в Renaissance Hotel. Организатором конференции выступает Союз нефтесервисных компаний Казахстана KazService при поддержке Министерства энергетики РК, НПП РК «Атамекен» и акимата Атырауской области.
Почему это важно
Конференция пройдет на фоне активизации геологоразведочных работ и поиска новых возможностей для расширения ресурсной базы страны.
В 2026 году из резерва Правительства Казахстана выделено более 40,7 млрд тенге на реализацию 20 проектов комплексной геологоразведки.
Еще около 240 млрд тенге предусмотрено на государственное геологическое изучение недр в течение трех лет.
Одной из ключевых тем станет вопрос о том, как превратить расширение геологической базы в конкретные инвестиционные и производственные проекты.
Что обсудят
Участники конференции обсудят повышение эффективности геологоразведки и сейсморазведки, доступ к новым участкам, развитие отечественных технологий, повышение производительности бурения, обновление оборудования и привлечение инвестиций в нефтесервис.
Отдельное внимание уделят современным методам разведки. В 2026 году запланирован запуск шести проектов сейсморазведочных работ 2D в малоизученных Северо-Торгайском и Шу-Сарысуйском нефтегазоносных бассейнах.
Кто примет участие
Пленарная сессия объединит представителей государственных органов, национальных компаний и крупных нефтегазовых операторов.
Модератором выступит председатель Президиума НПП РК «Атамекен» Канат Шарлапаев.
В конференции также ожидается участие акима Атырауской области Болата Акчулакова и вице-министра энергетики РК Ерлана Акбарова.
Какие технологии представят
Деловая программа пройдет в рамках секций «Разведка, сейсмика и бурение» и «Сланцевая нефть и газ».
Эксперты обсудят современные технологии сейсморазведки, бурение сложных скважин, освоение трудноизвлекаемых запасов, развитие отечественного нефтесервисного потенциала и перспективы новых ресурсных объектов.
Отдельный блок будет посвящен практическим вопросам отрасли – доступу к заказам и новым проектам, стоимости оборудования и технологий, кадровому обеспечению, локализации производства и технологической независимости.
Также участники рассмотрят вопросы взаимодействия недропользователей с сервисными компаниями.
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