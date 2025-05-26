В Атырауской области мужчина, который по телефону представился председателем Агентства по противодействию коррупции, привлечен к административной ответственности за клевету, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошёл после звонка директору школы №4 в Жуалынском районе Жамбылской области. Злоумышленник просил "помочь" восстановить на работе бывшего сотрудника, уволенного за появление в нетрезвом виде. При этом он выдавал себя за главу антикоррупционного ведомства.

Личность звонившего была установлена сотрудниками Департамента Агентства по противодействию коррупции по Жамбылской области. Выяснилось, что это гражданин "С", проживающий в Атырауской области. Материалы по факту клеветы были переданы в полицию.

8 мая в отношении мужчины составили административный протокол по статье 73-3, часть 2 КоАП РК. Суд признал его виновным и назначил штраф.

В агентстве напоминают: не стоит доверять подозрительным звонкам и сообщениям, особенно если собеседник представляется сотрудником госорганов. О подобных случаях следует немедленно сообщать в полицию.