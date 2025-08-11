  • 11 Августа, 07:51

В Атырау осудили мужчину за участие в боевых действиях в Украине

Он заключил контракт в России.

Сегодня, 07:28
«Ак Жайык» Сегодня, 07:28
Сегодня, 07:28
Фото: «Ак Жайык»

Суд в Атырау приговорил местного жителя к пяти годам лишения свободы за участие в вооружённом конфликте на территории Украины, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Ак Жайык". Как сообщили в суде, мужчина признан виновным по статье 172 УК РК ("Участие в вооружённых конфликтах на территории иностранного государства"). 

По материалам дела, находясь в России, он заключил контракт и отправился на фронт в Украине, где получил осколочное ранение.

Приговор не вступил в законную силу.

