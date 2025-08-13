В суде №2 города Атырау рассмотрено уголовное дело в отношении жителя областного центра С., обвиняемого в участии в вооружённом конфликте на территории иностранного государства (ст.172 УК РК), передает BAQ.KZ.

Судом установлено, что в конце марта 2024 года С., являясь гражданином Казахстана, прибыл в Москву и добровольно заключил контракт с уполномоченными органами Российской Федерации для прохождения военной службы. После краткого обучения и получения обмундирования он был направлен в Донецкую область, где в составе танкового полка в качестве военного медика принимал участие в боевых действиях.

В декабре 2024 года, находясь на линии фронта, С. подорвался на взрывном устройстве, получил осколочные ранения и был госпитализирован.

Гособвинитель просил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет. Сам С. полностью признал вину, раскаялся и просил суд ограничиться наказанием, не связанным с заключением.

При вынесении приговора суд учёл наличие у осуждённого малолетнего ребёнка и его чистосердечное раскаяние. Отягчающих обстоятельств не выявлено. В итоге С. был приговорён к 5 годам лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.