В Атырау откроют две новые поликлиники на 500 мест

В Атырау в 2026 году планируется открытие двух новых поликлиник, рассчитанных на 500 посещений в смену, передает BAQ.kz.

Новые медицинские объекты возводятся в микрорайонах Оркен и Нурсая. Каждая поликлиника будет рассчитана на приём 250 пациентов за смену.

Заместитель акима области Жасулан Бисембиев посетил объекты и проверил ход завершающих работ, а также обсудил вопросы поставки медицинского оборудования.

Поликлиники смогут оказывать широкий спектр медицинской помощи. Здесь будут работать как врачи общей практики, так и узкие специалисты, включая кардиологов, эндокринологов, хирургов и других.

Кроме того, предусмотрены современные диагностические отделения.

В рамках рабочей поездки также был проверен ход строительства станции скорой помощи, радиологического корпуса и областной больницы.

По итогам объезда даны поручения по ускорению работ.

Ожидается, что новые медицинские объекты улучшат доступность и качество медицинских услуг для жителей региона.