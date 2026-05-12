В Атырау откроют две новые поликлиники на 500 мест
Медучреждения в микрорайонах Оркен и Нурсая смогут принимать по 250 пациентов за смену.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Атырау в 2026 году планируется открытие двух новых поликлиник, рассчитанных на 500 посещений в смену, передает BAQ.kz.
Новые медицинские объекты возводятся в микрорайонах Оркен и Нурсая. Каждая поликлиника будет рассчитана на приём 250 пациентов за смену.
Заместитель акима области Жасулан Бисембиев посетил объекты и проверил ход завершающих работ, а также обсудил вопросы поставки медицинского оборудования.
Поликлиники смогут оказывать широкий спектр медицинской помощи. Здесь будут работать как врачи общей практики, так и узкие специалисты, включая кардиологов, эндокринологов, хирургов и других.
Кроме того, предусмотрены современные диагностические отделения.
В рамках рабочей поездки также был проверен ход строительства станции скорой помощи, радиологического корпуса и областной больницы.
По итогам объезда даны поручения по ускорению работ.
Ожидается, что новые медицинские объекты улучшат доступность и качество медицинских услуг для жителей региона.
Самое читаемое
- В Мангистау исследуют город с двухтысячелетней историей
- Модернизацию погранперехода на границе Актюбинской области и России завершат в конце года
- Казахстанец погиб в ДТП в Анталье: его сбило такси
- Полиция Алматы прокомментировала историю с отказом в ВНЖ иностранке
- LRT будет запущен уже на этой неделе