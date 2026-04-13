В Атырау отстранили руководство полиции из-за грубых нарушений дисциплины
Сегодня 2026, 14:30
168Фото: Baq.kz
В Атырау приказом министра внутренних дел от должностей отстранили начальника управления полиции города, а также руководителей управлений собственной безопасности и по противодействию наркоправонарушениям департамента области. Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает BAQ.KZ.
«В связи с выявленными грубыми нарушениями служебно-воинской дисциплины, отсутствия должного контроля и организации работы, приказом Министра внутренних дел отстранены от занимаемых должностей начальник Управления полиции города Атырау, а также руководители Управления собственной безопасности и Управления по противодействию наркоправонарушениям Департамента полиции Атырауской области», - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что ранее министр внутренних дел неоднократно отмечал, что в ведомстве проводится и будет продолжена принципиальная работа по обеспечению законности и служебной дисциплины, в том числе среди сотрудников. Эта деятельность носит системный и последовательный характер.
