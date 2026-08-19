В Атырау переработанный пластик превращают в продукцию для инфраструктуры
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В Атырау сформирована производственная цепочка по переработке пластика – от сбора и переработки ПЭТ-бутылок до выпуска готовых материалов для строительства и инфраструктурных проектов.
Как перерабатывают пластик
В регионе работают компании Интаго Казахстан, Интапласт, Фибратекс и Талшыктекс, специализирующиеся на производстве вторичного сырья, штапельного волокна, геотекстиля и полипропиленовых материалов.
Таким образом, переработанный пластик проходит несколько этапов и превращается в продукцию, которая используется в различных отраслях экономики.
Кто производит волокно из ПЭТ
Отдельное место в производственной цепочке занимает «Фибратекс» – первый и пока единственный в Казахстане производитель штапельного волокна из переработанного ПЭТ.
Проект компании был профинансирован АО «Жасыл даму».
Где используют готовую продукцию
Материалы, производимые предприятиями, применяются в дорожном строительстве, на объектах железнодорожной и аэропортовой инфраструктуры, а также в других инфраструктурных проектах.
Переработка пластика позволяет возвращать использованное сырье в экономический оборот и создавать из него продукцию с практическим применением.
Производственные проекты в Атырау демонстрируют возможности развития экономики замкнутого цикла, при которой отходы становятся сырьем для выпуска новых материалов.
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