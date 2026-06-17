В Атырауской области планируют создать специальную аквазону площадью 100 гектаров для развития рыбоводства и аквакультуры. Проект будет реализован на территории Дамбинского сельского округа и станет одним из ключевых шагов по модернизации рыбохозяйственной отрасли региона.

О планах по развитию отрасли рассказал аким Атырауской области Серик Шапкенов на международном форуме "Прикаспийское партнёрство: устойчивое развитие рыбного хозяйства и аквакультуры", который проходит в Атырау.

По его словам, регион обладает значительным потенциалом для привлечения инвестиций и внедрения современных технологий в рыбохозяйственный сектор.

"Атырауская область обладает значительным потенциалом для дальнейшего развития отрасли, внедрения современных технологий и привлечения инвестиций. Регион в перспективе намерен поэтапно перейти от традиционного рыболовства к развитию рыбоводства и аквакультуры. С этой целью разрабатывается проект по формированию аквазоны площадью 100 гектаров на территории Дамбинского сельского округа, пригодной для разведения рыбы", — отметил Серик Шапкенов.

Ожидается, что создание аквазоны позволит снизить нагрузку на естественные рыбные ресурсы, увеличить производство товарной рыбы и создать новые возможности для бизнеса.

В рамках форума участники из стран Прикаспийского региона обсудили вопросы сохранения водных биоресурсов, модернизации рыбохозяйственного комплекса, развития аквакультуры и повышения экспортного потенциала отрасли.

Практические возможности региона были представлены на выставке рыбной продукции и блюд, где свою продукцию продемонстрировали 13 предпринимателей Атырауской области.

Кроме того, программа форума включает соревнования по спортивной рыбалке, ярмарку рыбной продукции, кулинарный конкурс "Лучшее блюдо Каспия", экологическую акцию по зарыблению реки Урал и экскурсии на предприятия рыбной отрасли.

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