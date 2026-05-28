Рыбу на полмиллиона тенге выловили браконьеры на Балхаше
Он рыбачил во время нереста.
В области Жетысу полицейские совместно с сотрудниками рыбной инспекции выявили факт незаконной рыбалки на озере Балхаш во время нереста.
Как сообщает Polisia.kz, в ходе рейда был задержан 48-летний местный житель. Он ловил рыбу запрещёнными способами – с помощью сети и металлической остроги, используя пластиковую лодку.
По данным правоохранителей, мужчина успел выловить около 30 килограммов рыбы разных видов: сазана, судака, карася и змееголова. Ущерб природе оценили примерно в 500 тысяч тенге.
Действия полиции и рыбной инспекции позволили предотвратить дальнейший незаконный вылов и защитить экосистему озера Балхаш.
По данному факту начато досудебное расследование.
В полиции напомнили, что в период нереста в регионе действуют ограничения на рыбалку. Эти меры нужны для сохранения рыбных ресурсов и защиты природы. Стражи порядка призывают казахстанцев соблюдать правила и бережно относиться к окружающей среде.
