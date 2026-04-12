В Атырауской области сотрудники полиции оказали помощь водителю грузового автомобиля, потерявшему сознание за рулём, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошёл 12 апреля на автодороге Атырау–Кульсары. Сотрудники Специального отряда быстрого реагирования, возвращаясь из служебной командировки в Макатском районе, заметили грузовик марки Shacman, съехавший с проезжей части.

Полицейские незамедлительно остановились и обнаружили, что водитель находится без сознания. Ему оперативно оказали первую помощь и вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

По прибытии медиков 43-летнего гражданина Узбекистана передали для дальнейшего оказания медицинской помощи.

В департаменте полиции отметили, что благодаря своевременным и профессиональным действиям сотрудников удалось избежать возможных тяжёлых последствий и обеспечить безопасность водителя.



