В Атырауской области в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога" сотрудники патрульной полиции усилили контроль за безопасностью на автомобильных трассах, передает BAQ.KZ.

С 18 ноября патрульные проводят разъяснительную работу среди водителей, напоминая о необходимости соблюдения правил дорожного движения и мер личной безопасности. Особое внимание уделено профилактике ДТП, связанных с бесконтрольным выпасом скота.

Для мониторинга дорожной обстановки и выявления животных, выходящих на проезжую часть, полицейские активно применяют дроны. Воздушное наблюдение позволяет оперативно фиксировать опасные ситуации и предотвращать аварии. Параллельно сотрудники полиции используют комплекс иных мер: скрытое патрулирование, контроль скоростного режима, проверки грузового и пассажирского транспорта7