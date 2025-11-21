В Атырау предотвращают аварии с помощью дронов
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Атырауской области в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога" сотрудники патрульной полиции усилили контроль за безопасностью на автомобильных трассах, передает BAQ.KZ.
С 18 ноября патрульные проводят разъяснительную работу среди водителей, напоминая о необходимости соблюдения правил дорожного движения и мер личной безопасности. Особое внимание уделено профилактике ДТП, связанных с бесконтрольным выпасом скота.
Для мониторинга дорожной обстановки и выявления животных, выходящих на проезжую часть, полицейские активно применяют дроны. Воздушное наблюдение позволяет оперативно фиксировать опасные ситуации и предотвращать аварии. Параллельно сотрудники полиции используют комплекс иных мер: скрытое патрулирование, контроль скоростного режима, проверки грузового и пассажирского транспорта7
"Несмотря на предпринимаемые меры, грубые нарушения ПДД по-прежнему встречаются. Превышение скорости, выезд на встречную полосу, опасный обгон, а также бесхозный скот — основные причины ДТП. В текущем году с помощью дронов выявлено несколько фактов выхода животных на трассу. Если их не убрать вовремя, это может привести к трагедии. В связи с этим контроль будет усилен", — отметил заместитель начальника ДП Атырауской области Абдигани Сейдуалиев.
Самое читаемое
- Куда уходят миллиарды? Ашимбаев требует прозрачности расходов "КазАвтоЖол" и "Жасыл Даму"
- Мариан Журавлёва завоевала золото в джиу-джитсу на Играх исламской солидарности
- Почему иностранные гиганты охотятся за активами "Лукойла" – и что это значит для Казахстана
- Снова на карантин? Чем опасен новый грипп в Казахстане
- В Казахстане ожидают пик "гонконгского" гриппа до середины декабря