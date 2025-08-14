В Атырау суд первой инстанции прекратил уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" (АНПЗ), передает BAQ.KZ. По данным следствия, подсудимый обвинялся в ненадлежащем исполнении обязанностей лицом, приравненным к государственным служащим, что, по версии обвинения, привело к особо крупному ущербу государству (ч. 2 ст. 371 УК РК).

Однако в ходе судебных прений прокурор отказался от поддержания гособвинения, заявив, что представленные доказательства не подтверждают вину подсудимого, а в его действиях отсутствует состав уголовного правонарушения. В связи с этим суд прекратил уголовное дело.

Уголовное дело в отношении Д. прекращено за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения (п.2 ч.1 ст.35 УПК), в связи с отказом прокурора от поддержания государственного обвинения. Д. разъяснено право на реабилитацию и возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс, - говорится в материалах суда.

