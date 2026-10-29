В Атырау прогремел взрыв: есть пострадавший

В микрорайоне Авангард-2 города Атырау утром 29 октября произошел хлопок газовоздушной смеси в котельной. В результате происшествия пострадал один человек, повреждены окна жилого дома и два автомобиля, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Атырауской области.

По информации спасателей, хлопок произошел в котельной, пристроенной к трехэтажному зданию. Последующего возгорания не было.

В результате происшествия повреждены оконные конструкции квартир многоквартирного жилого дома, расположенного в 12 метрах от котельной. Также повреждения получили два легковых автомобиля.

«В результате хлопка повреждены оконные конструкции квартир многоквартирного жилого дома, расположенного в 12 метрах от котельной, а также два легковых автомобиля. Один человек пострадал и госпитализирован», - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.

На место происшествия незамедлительно прибыли подразделения ДЧС. В ликвидации последствий задействованы спасатели, представители местных исполнительных органов, сотрудники полиции и Центра медицины катастроф МЧС.

В настоящее время оперативные службы продолжают работу на месте. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.