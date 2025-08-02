24-летний Жасулан Умбетов, пропавший несколько дней назад в Атырау, как стало известно, покончил с собой, прыгнув с пешеходного моста в Жилгородке, передаёт BAQ.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Информацию о смерти подтвердили родные, а также сотрудники правоохранительных органов.

По словам брата пропавшего Аслана Умбетова, Жасулан перед уходом оставил дома телефон, предварительно удалив все контакты и очистив память устройства.

Последний раз Жасулана зафиксировали камеры видеонаблюдения в районе микрорайона Алмагуль — это было последнее известное местонахождение.

"После этого он нигде не появлялся: ни на улицах, ни в общественных местах. Мы обратились в полицию, обошли все знакомые места, разговаривали с друзьями и коллегами — никакой информации. Полиция ищет, но пока безрезультатно. Мы боимся самого худшего. Но все еще надеемся найти его живым", — говорил ранее брат.

В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что заявление о безвестном исчезновении гражданина 2001 года рождения поступило 26 июля в 21:00.