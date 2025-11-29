В Атырау продолжаются работы по установке уличного освещения в рамках государственно-частного партнёрства, сообщили в Региональной службе коммуникаций, передаёт BAQ.KZ.

В 2025 году в рамках шестого этапа проекта завершено подключение светильников на 454 улицах общей протяжённостью 319 километров. Ранее уличное освещение было установлено на:

1-й этап — 77 улиц,

2-й этап — 218 улиц,

3-й этап — 21 улица,

4-й этап — 188 улиц,

5-й этап — 382 улицы.

В 2024 году в населённых пунктах Самал, Аксай-2, Талгайран-2, Таскала, Еркинкала-2, Балауса-2, Бирлик и Таскала-3 заменили 1 409 аварийных электрических опор, что повысило безопасность сетей и улучшило подачу электроэнергии. В следующем году планируется заменить ещё 1 200 аварийных опор.

Седьмой этап проекта по установке светильников стартует в 2026 году и охватит 268 улиц города и окрестностей.