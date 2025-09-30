В Атырау вечером 29 сентября предотвращена попытка похищения восьмилетней девочки, передает BAQ.KZ. Инцидент произошёл около 21:00 в микрорайоне Нурсая Болашак, сообщает корреспондент Atyrau Today.

По словам очевидцев, неизвестный мужчина пытался увести ребёнка прямо с улицы. Прохожие вовремя заметили подозрительное поведение, остановили мужчину и вернули девочку матери. После этого они вызвали полицию, однако, по словам свидетеля, "мы ждали почти 30 минут, но никто так и не приехал". В итоге обеспокоенные горожане решили действовать сами и вместе с матерью ребёнка обратились в дежурную часть.

Информация о попытке похищения быстро распространилась в социальных сетях и вызвала волну негодования среди жителей города, обеспокоенных безопасностью детей.

Позже в официальном сообщении Департамент полиции Атырауской области подтвердил факт происшествия.