В Атырау пытались похитить 8-летнюю девочку
Девочку спасли очевидцы.
В Атырау вечером 29 сентября предотвращена попытка похищения восьмилетней девочки, передает BAQ.KZ. Инцидент произошёл около 21:00 в микрорайоне Нурсая Болашак, сообщает корреспондент Atyrau Today.
По словам очевидцев, неизвестный мужчина пытался увести ребёнка прямо с улицы. Прохожие вовремя заметили подозрительное поведение, остановили мужчину и вернули девочку матери. После этого они вызвали полицию, однако, по словам свидетеля, "мы ждали почти 30 минут, но никто так и не приехал". В итоге обеспокоенные горожане решили действовать сами и вместе с матерью ребёнка обратились в дежурную часть.
Информация о попытке похищения быстро распространилась в социальных сетях и вызвала волну негодования среди жителей города, обеспокоенных безопасностью детей.
Позже в официальном сообщении Департамент полиции Атырауской области подтвердил факт происшествия.
"По данному факту сотрудниками полиции установлен и задержан подозреваемый 1987 года рождения. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", — сообщили в полиции.
