В Атырау раскрыта схема обналичивания пенсионных накоплений
В ходе обысков в нескольких локациях были изъяты крупные суммы наличных денег.
В Атырау сотрудники Агентства по финансовому мониторингу проводят масштабную операцию по делу о незаконном выводе средств Единого накопительного пенсионного фонда, передает BAQ.KZ со ссылкой на Atyrauoil.
В ходе обысков в нескольких локациях были изъяты крупные суммы наличных денег, автомобили и документация. Среди задержанных оказались не только владельцы и руководители стоматологических клиник, но и офисные сотрудники, бухгалтеры и посредники.
По данным Отбасы банка, более 222 млрд тенге пенсионных накоплений граждан были направлены в ТОП-20 стоматологий, половина из которых работает в Атырау. Следствие установило, что часть этих средств могла быть обналичена по фиктивным схемам.
По предварительной информации, граждане оформляли оплату лечения средствами ЕНПФ, однако реальные услуги не предоставлялись, а деньги выводились в наличность.
Следственные действия продолжаются. В АФМ не исключают новых задержаний по этому делу.
