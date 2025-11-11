В Атырау произошла трагедия — двухлетний ребёнок выпал с балкона пятого этажа и погиб, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошёл в одном из многоквартирных домов города. По факту гибели малыша возбуждено уголовное дело, сообщили в департаменте полиции региона.

В ведомстве отметили, что следователи проводят необходимые процессуальные действия для установления всех обстоятельств случившегося. На данный момент назначены экспертизы, опрашиваются свидетели и члены семьи погибшего ребёнка.

Департамент полиции Атырауской области обратился к жителям с настоятельной просьбой быть предельно внимательными к безопасности детей. Правоохранители подчеркнули, что даже кратковременная невнимательность взрослых может привести к непоправимым последствиям.

"Обеспечение условий, исключающих угрозу жизни и здоровью ребёнка, должно быть абсолютным приоритетом для родителей", — отметили в пресс-службе полиции.