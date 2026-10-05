В Атырау с третьего этажа упал лифт с людьми: трое попали в больницу

В Атырау в жилом комплексе «Гранд Атырау» с третьего этажа упал лифт. По данным городского акимата, внутри в этот момент находились четыре человека. Троих скорая увезла в больницу, еще один от медицинской помощи отказался.

На место приехал аким Атырау Данияр Таханов. Он осмотрел лифт, поговорил с жильцами и представителями ответственных служб и взял ситуацию под личный контроль.

«Аким города поручил ответственным службам срочно выяснить причину аварийного спуска лифта, а также провести полную проверку технического состояния всех лифтов в городе и оценить уровень их безопасности. Вопрос находится на прямом контроле акима города», - сообщили в пресс-службе акимата Атырау.

Сейчас в городе в 179 многоэтажных домах работают 567 лифтов. По обращениям жителей замены требуют 67 из них.

В акимате напомнили, кто отвечает за лифты в многоэтажках.

«Здесь нужно разъяснить один важный момент. Согласно Закону Республики Казахстан "О жилищных отношениях", лифт в многоквартирном жилом доме считается общим имуществом. Поэтому его содержание является общей обязанностью собственников этого дома. То есть жители сами имеют право выбирать организацию, которая будет обслуживать лифт. Договор с обслуживающей организацией тоже заключают собственники жилья. Акимат города не выполняет эту обязанность напрямую как организация по техническому обслуживанию лифтов», - пояснили представители акимата.

При этом в акимате заверили, что проблемы жителей без внимания не оставят.

Все 67 лифтов, которые нуждаются в замене, включены в список на модернизацию. Денег на их замену или ремонт в программе термомодернизации на 2026 год не предусмотрено. Если средства выделят из республиканского бюджета, лифты будут менять поэтапно.