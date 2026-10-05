В Атырау с третьего этажа упал лифт с людьми: трое попали в больницу
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В Атырау в жилом комплексе «Гранд Атырау» с третьего этажа упал лифт. По данным городского акимата, внутри в этот момент находились четыре человека. Троих скорая увезла в больницу, еще один от медицинской помощи отказался.
На место приехал аким Атырау Данияр Таханов. Он осмотрел лифт, поговорил с жильцами и представителями ответственных служб и взял ситуацию под личный контроль.
«Аким города поручил ответственным службам срочно выяснить причину аварийного спуска лифта, а также провести полную проверку технического состояния всех лифтов в городе и оценить уровень их безопасности. Вопрос находится на прямом контроле акима города», - сообщили в пресс-службе акимата Атырау.
Сейчас в городе в 179 многоэтажных домах работают 567 лифтов. По обращениям жителей замены требуют 67 из них.
В акимате напомнили, кто отвечает за лифты в многоэтажках.
«Здесь нужно разъяснить один важный момент. Согласно Закону Республики Казахстан "О жилищных отношениях", лифт в многоквартирном жилом доме считается общим имуществом. Поэтому его содержание является общей обязанностью собственников этого дома. То есть жители сами имеют право выбирать организацию, которая будет обслуживать лифт. Договор с обслуживающей организацией тоже заключают собственники жилья. Акимат города не выполняет эту обязанность напрямую как организация по техническому обслуживанию лифтов», - пояснили представители акимата.
При этом в акимате заверили, что проблемы жителей без внимания не оставят.
Все 67 лифтов, которые нуждаются в замене, включены в список на модернизацию. Денег на их замену или ремонт в программе термомодернизации на 2026 год не предусмотрено. Если средства выделят из республиканского бюджета, лифты будут менять поэтапно.
«Что касается ситуации в ЖК "Гранд Атырау", здесь тоже планируется заменить 7 лифтов. Общая стоимость работ превышает 122 млн 270 тыс. тенге. Лифт, с которым произошло происшествие, ранее, в 2014 году, уже был заменен», - ответили в акимате на запрос BAQ.KZ.
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