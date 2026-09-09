В Атырау стартовал международный молодежный форум Saraishyq Upgrade 2026. В этом году он проходит в шестой раз и собрал более 300 молодых людей из 15 регионов Казахстана, Астраханской области России, Узбекистана, Азербайджана и Грузии, передает BAQ.KZ.

Форум рассчитан на два дня. Его программа охватывает кинематографию, маркетинг, музыку, индустрию мероприятий, хореографию и искусственный интеллект.

РСК Атырауской области

Участники слушают лекции специалистов и экспертов, разбирают актуальные кейсы, обмениваются идеями и профессиональным опытом.

В церемонии открытия принял участие аким Атырауской области Болат Акчулаков. Он пожелал участникам успехов.

«Это эффективная площадка, которая позволяет поддержать молодежные инициативы, наладить новые профессиональные связи и развивать международное сотрудничество», - сказала заместитель руководителя управления внутренней политики Атырауской области Айгерим Доскалиева.

РСК Атырауской области

В рамках форума пройдет конкурс «Grant за лучший проект». Авторов лучших проектов определят по шести направлениям. Каждый победитель получит грант в размере 500 тыс. тенге. Общий призовой фонд составляет 3 млн тенге.

РСК Атырауской области

Среди участников пройдет и конкурс «Лучшие публикации». Работы оценят по содержанию, креативности и уровню раскрытия темы.

Для иностранных гостей и молодежи из регионов, приехавших на форум, подготовили экскурсию в музей-заповедник «Ханская ставка Сарайшык». Участникам представят историко-культурное наследие Атырау.