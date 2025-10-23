В Атырау трое молодых людей заплатят штраф за неудачный видео-пранк, который закончился административным делом, передает BAQ.KZ со ссылкой на специализированный суд по административным правонарушениям.

Инцидент произошёл 14 октября 2025 года возле одного из городских кафе.

Трое граждан — Ж., Ғ. и Д. — ради съёмки ролика для социальных сетей устроили "постановочную" сцену похищения: с криками и насилием они посадили девушку в автомобиль, чем вызвали панику у прохожих и нарушили общественный порядок. Их действия были квалифицированы как мелкое хулиганство по части 1 статьи 434 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан.

В ходе судебного разбирательства вина молодых людей была полностью доказана материалами дела, включая видеозаписи, фото и протоколы полицейских. Суд признал их виновными и назначил каждому административное взыскание в виде штрафа в размере 78 640 тенге.

Отмечается, что постановления суда пока не вступили в законную силу.