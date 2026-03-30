В Атырау в специальном приёмнике при управлении полиции обнаружили тело мужчины, находившегося под административным арестом, передает BAQ.KZ.

Сведения о случившемся распространились в социальных сетях. По предварительным данным, 29 марта мужчину нашли без признаков жизни.

В пресс-службе полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"По факту суицида возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - сообщили в полиции.

