В Атырау в спецприёмнике скончался мужчина
Сведения о случившемся распространились в социальных сетях
Сегодня 2026, 16:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
143Фото: Baq.kz
В Атырау в специальном приёмнике при управлении полиции обнаружили тело мужчины, находившегося под административным арестом, передает BAQ.KZ.
Сведения о случившемся распространились в социальных сетях. По предварительным данным, 29 марта мужчину нашли без признаков жизни.
В пресс-службе полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
"По факту суицида возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - сообщили в полиции.
Ранее сообщалось, что подозреваемому по делу об убийстве семьи в Атырау может грозить пожизненное.
