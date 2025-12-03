  • 3 Декабря, 08:26

В Атырау вертолётом МЧС экстренно доставили пациента из отдалённого района

Пожилого мужчину эвакуировали по санитарным показаниям.

Сегодня, 08:15
Фото: МЧС РК

Вертолёт Казавиаспаса МЧС провёл экстренную медицинскую транспортировку мужчины 1948 года рождения из села Миялы Кызылкогинского района, передает BAQ.KZ.

Пациента доставили в Атырау по санитарным показаниям.

По данным ведомства, полёт прошёл успешно благодаря слаженной работе экипажа и медицинской бригады.

После посадки мужчина был передан врачам и доставлен в областное медучреждение для дальнейшего лечения.

