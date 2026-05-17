В Атырау внедряют новые правила управления многоквартирными домами

В Казахстане вступили в силу обновлённые правила управления многоквартирными домами – система становится более прозрачной и ориентированной на жильцов. Эти изменения напрямую касаются и Атырау. В городе насчитывается 1 253 многоквартирных дома, соответственно вопрос управления остаётся актуальным. Одно из ключевых новшеств – отмена так называемого «простого товарищества».

Теперь есть два варианта: объединение собственников имущества или непосредственное совместное управление. Кооперативы собственников квартир сохраняются, но уже не как форма управления, а только в качестве управляющих компаний по договору с жильцами.

Отдельное внимание туделено «бесхозным» домам. Для таких объектов сокращены сроки назначения временного управления, чтобы избежать ухудшения состояния жилья.

По словам главного специалиста отдела Жилищно-коммунальное хозяйство и жилищной инспекции г. Атырау Гульмиры Нигметовой, изменения коснулись и системы оплаты.

– Введены два обязательных взноса: текущий и накопительный. Первый направлен на ежедневное содержание дома – уборку, освещение, мелкий ремонт и обслуживание инженерных сетей. Второй формируется на капитальные расходы. При этом итоговый тариф теперь утверждают сами жильцы, при согласии не менее 70% собственников. Размер тарифа определяется только на общем собрании жильцов. Также сейчас проводится перерегистрация КСК. Завершить её необходимо до июля. В противном случае такие организации будут ликвидированы в судебном порядке, – сказала Г. Нигметова.

Реформа направлена на одно – предоставить жильцам реальный контроль над своим домом. Отметим, что в Атырау 793 многоквартирных дома обслуживаются КСК, а 460 относятся к категории «бесхозных».