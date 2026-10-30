В Атырау во время пожара спасатели эвакуировали 10 человек, в том числе троих детей
30 Октября 2026, 17:39
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
30 Октября 2026, 17:3930 Октября 2026, 17:39
157Фото: BAQ.KZ
Сегодня в микрорайоне Привокзальный-3 города Атырау произошёл пожар в квартире, расположенной на первом этаже пятиэтажного жилого дома.
На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. В ходе спасательной операции из задымлённого подъезда по лестничному маршу с использованием спасательных колпаков эвакуированы 10 человек, среди которых трое детей.
В результате происшествия владелец квартиры, в которой возник пожар, получил лёгкие ожоги. Пострадавший передан медицинским работникам бригады скорой помощи.
Благодаря оперативным действиям спасателей пожар своевременно ликвидирован в полном объёме.
Самое читаемое
- Токаев и лидеры тюркских стран посетили концерт с участием Димаша Кудайбергена
- Более 490 тонн сельхозпродукции привезут из Акмолинской области на ярмарку в Астану
- Золото с бриллиантами исчезло вместе с подставкой
- Налоговая усомнилась в сделке, пришлось выкапывать трубы: как бизнесу защититься от проверок
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в церемонии открытия 13-го саммита Организации тюркских государств