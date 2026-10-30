В Атырау во время пожара спасатели эвакуировали 10 человек, в том числе троих детей

Сегодня в микрорайоне Привокзальный-3 города Атырау произошёл пожар в квартире, расположенной на первом этаже пятиэтажного жилого дома.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. В ходе спасательной операции из задымлённого подъезда по лестничному маршу с использованием спасательных колпаков эвакуированы 10 человек, среди которых трое детей.

В результате происшествия владелец квартиры, в которой возник пожар, получил лёгкие ожоги. Пострадавший передан медицинским работникам бригады скорой помощи.

Благодаря оперативным действиям спасателей пожар своевременно ликвидирован в полном объёме.