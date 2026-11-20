Штрафы на десятки миллионов тенге получают владельцы грузовиков в Атырау. Некоторые перевозчики утверждают, что суммы достигают 55 млн тенге, хотя доказательства перегруза им не предоставляют. Водители требуют проверить автоматические весовые комплексы и объяснить, как рассчитываются такие штрафы, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

19 ноября в селе Бесикты города Атырау собрались водители грузового транспорта. Они рассказали о проблеме местному блогеру Рустему Баязиеву, который поддержал их обращение к ответственным органам.

По словам перевозчиков, штрафы фиксируют автоматические системы взвешивания, установленные на дорогах. Однако на фотографиях, которые приходят вместе с уведомлениями, порой невозможно даже разобрать государственный номер автомобиля.

В некоторых случаях, утверждают водители, на снимках видны только фара или отдельные части грузовика. Видеозаписи предполагаемых нарушений им также не предоставляют.

«Пустой грузовик оказался перегружен на 18 тонн»

Один из перевозчиков рассказал, что получил штраф в размере 800 тысяч тенге. Согласно уведомлению, его грузовик превысил допустимую массу на 18 тонн.

Однако водитель утверждает, что в момент фиксации нарушения автомобиль был пустым.

Другой перевозчик сообщил, что система определила массу его грузовика в 81 тонну и зафиксировала превышение допустимого показателя на 10 тонн. Как именно получили эти данные, водитель, по его словам, выяснить не смог.

Сомнения у перевозчиков вызывает и состояние самих весовых комплексов. Они утверждают, что на некоторых участках дорожное покрытие неровное, а движение с непостоянной скоростью может влиять на точность измерений.

Подтверждений того, что оборудование действительно работает с ошибками, пока нет. Водители требуют провести техническую проверку.

«Откуда взять 12 миллионов за неделю?»

По словам собравшихся, отдельным перевозчикам начислили штрафы на 20–25 млн тенге, а некоторым – на 50–55 млн тенге.

Ситуацию осложняет то, что многие водители приобрели грузовики в кредит и продолжают ежемесячно выплачивать долги.

Кроме того, штрафы, как утверждают перевозчики, приходят с задержкой в несколько дней. Иногда уведомления за десять дней поступают одновременно.

При оплате штрафа в установленный льготный срок может действовать скидка 50%. Но даже половина многомиллионной суммы для водителей неподъёмна.

«Кто в Казахстане зарабатывает 12 миллионов тенге в неделю? Откуда человек, который купил грузовик в кредит и содержит семью, возьмёт такие деньги? С одной стороны, ему нужно выплачивать кредит, с другой – приходят подобные штрафы. Что в такой ситуации должен делать человек?» – возмущается один из перевозчиков.

Что требуют водители

Перевозчики настаивают, что результаты взвешивания должны быть понятны и доступны сразу на месте.

Они предлагают установить перед весовыми постами предупреждающие знаки, электронные табло с показателями массы и обеспечить сохранение видеозаписей нарушений.

«Мы не отказываемся соблюдать закон. Мы лишь хотим видеть конкретные доказательства нарушений, за которые нас штрафуют. Если масса автомобиля превышена, пусть это покажут. Должны быть электронное табло и видеофиксация. Тогда ни у кого не возникнет вопросов», – заявляют водители.

Перевозчики намерены направить коллективное обращение в МВД с просьбой создать комиссию и проверить работу автоматизированных весовых комплексов. Они также предлагают депутатам пересмотреть требования к фиксации нарушений.

Главный вопрос водителей – не размер наказания сам по себе, а возможность проверить, за что именно им начислили штраф.

Официальная позиция ответственных органов по этим жалобам в предоставленных материалах отсутствует.