В Атырау восстановлены права 6,5 тысячи землепользователей

В Атырау после вмешательства прокуратуры восстановлены права около 6,5 тысячи собственников земельных участков, столкнувшихся с некорректным начислением земельного налога.

В ходе проверки установлено, что при расчёте налоговых коэффициентов не были учтены несколько территорий Алмалинского сельского округа города Атырау, в том числе село Береке и расположенные здесь садоводческие общества.

В результате применяемые коэффициенты не отражали фактические параметры территорий, из-за чего земельный налог для собственников участков рассчитывался некорректно.

Проблема затронула, в частности, садоводов крупных массивов «Энергетик-5», «Геофизик», «Аграрник», «Автомобилист-сельхозработник», «УС-99», «Авиатор» и «Строитель Еңбек».

После вмешательства прокуратуры налоговые коэффициенты приведены в соответствие с требованиями законодательства. На их основании произведён перерасчёт земельного налога.

Таким образом, суммы налоговых обязательств землепользователей теперь рассчитаны в соответствии с законом, а права около 6,5 тысячи граждан восстановлены.