В Атырау родители фиксируют резкий рост заболеваемости среди детей: в отдельных школах и детских садах на занятия приходит лишь половина учащихся, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Ак Жайык". Симптомы развиваются очень быстро — высокая температура, головная боль, слабость, першение в горле; кашель появляется позже или отсутствует вовсе.

Педиатры объясняют ситуацию сезонным подъёмом вирусных инфекций в закрытых коллективах. За сутки 15-16 ноября в инфекционное отделение поступили 218 пациентов, включая детей разных возрастов и беременных женщин. Взрослые старше 15 лет не госпитализировались. По словам пресс-секретаря облздрава Нурайым Махоновой, официальной вспышки нет, диагноза "гонконгский грипп" не выявлено.

Школы и детские сады продолжают работать в обычном режиме, частично введён масочный режим. Родители обсуждают возможность временного перехода на онлайн-обучение, чтобы дети не отставали по программе.