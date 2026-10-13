В Атырау выпустили тысячный полувагон

Атырауский вагоностроительный завод выпустил тысячный полувагон. Его торжественно выкатили из цеха ко Дню машиностроителя. Завод уже отправляет продукцию за рубеж, подписан договор на поставку вагонов в Монголию, а в следующем году здесь начнут делать новые виды вагонов.

Атырауский завод называют первым в Центральной Азии предприятием полного цикла по производству грузовых вагонов, которое построили с нуля. Клеймо завода-изготовителя и сертификаты ЕАЭС на полувагоны он получил в декабре 2024 года. А в октябре 2026-го с конвейера сошел уже тысячный.

Не только полувагоны

Сейчас завод выпускает полувагоны, крытые вагоны, вагоны-хопперы и цистерны для сжиженного газа и нефтепродуктов. Мощность предприятия составляет от 6 до 8 тысяч вагонов в год.

В следующем году линейку расширят. Завод начнет делать цистерны для серной кислоты и растительных масел и 80-футовые фитинговые платформы для контейнеров. Параллельно испытывают собственную модель штампосварной тележки для грузовых вагонов.

Работа для тысяч людей

Сейчас на заводе и смежных предприятиях группы работают 1 400 человек. До конца 2026 года наберут и обучат еще 500 сотрудников. В будущем штат должен вырасти больше чем до 3 500 человек.

Уровень локализации производства после завершения инвестиционного цикла планируют довести до 96%.

На праздничном запуске побывал аким Атырауской области Болат Акчулаков. По его словам, рядом с нефтегазовой отраслью в регионе растет машиностроение.

«Атырауский вагоностроительный завод - яркий пример этой работы. Предприятие освоило серийное производство, расширяет линейку продукции и выходит на внешние рынки. Подписание договора на поставку вагонов в Монголию подтверждает востребованность отечественной продукции», – сказал аким.

Вокруг завода вырастает кластер

В Атырау постепенно складывается целый железнодорожный кластер, где вагоны будут делать, испытывать и ремонтировать.

В июле в городе заработал независимый научно-исследовательский испытательный центр. Теперь подвижной состав и его узлы можно проверять прямо в Казахстане.

Следующий шаг это литейный завод ТОО «Texol Steel», который сейчас строят в Атырау. Аким области познакомился с проектом и поддержал его.