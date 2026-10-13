В Атырау выпустили тысячный полувагон
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Атырауский вагоностроительный завод выпустил тысячный полувагон. Его торжественно выкатили из цеха ко Дню машиностроителя. Завод уже отправляет продукцию за рубеж, подписан договор на поставку вагонов в Монголию, а в следующем году здесь начнут делать новые виды вагонов.
Атырауский завод называют первым в Центральной Азии предприятием полного цикла по производству грузовых вагонов, которое построили с нуля. Клеймо завода-изготовителя и сертификаты ЕАЭС на полувагоны он получил в декабре 2024 года. А в октябре 2026-го с конвейера сошел уже тысячный.
Не только полувагоны
Сейчас завод выпускает полувагоны, крытые вагоны, вагоны-хопперы и цистерны для сжиженного газа и нефтепродуктов. Мощность предприятия составляет от 6 до 8 тысяч вагонов в год.
В следующем году линейку расширят. Завод начнет делать цистерны для серной кислоты и растительных масел и 80-футовые фитинговые платформы для контейнеров. Параллельно испытывают собственную модель штампосварной тележки для грузовых вагонов.
Работа для тысяч людей
Сейчас на заводе и смежных предприятиях группы работают 1 400 человек. До конца 2026 года наберут и обучат еще 500 сотрудников. В будущем штат должен вырасти больше чем до 3 500 человек.
Уровень локализации производства после завершения инвестиционного цикла планируют довести до 96%.
На праздничном запуске побывал аким Атырауской области Болат Акчулаков. По его словам, рядом с нефтегазовой отраслью в регионе растет машиностроение.
«Атырауский вагоностроительный завод - яркий пример этой работы. Предприятие освоило серийное производство, расширяет линейку продукции и выходит на внешние рынки. Подписание договора на поставку вагонов в Монголию подтверждает востребованность отечественной продукции», – сказал аким.
Вокруг завода вырастает кластер
В Атырау постепенно складывается целый железнодорожный кластер, где вагоны будут делать, испытывать и ремонтировать.
В июле в городе заработал независимый научно-исследовательский испытательный центр. Теперь подвижной состав и его узлы можно проверять прямо в Казахстане.
Следующий шаг это литейный завод ТОО «Texol Steel», который сейчас строят в Атырау. Аким области познакомился с проектом и поддержал его.
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