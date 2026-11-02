В Атырау задержали 10 человек по подозрению в подготовке насильственного свержения конституционного строя
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В Атырау задержали 10 человек по подозрению в создании и участии в деятельности экстремистской группы, пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни. Об этом сообщили в Комитете национальной безопасности Казахстана.
Операция была проведена 30 октября 2026 года при координации органов прокуратуры в рамках досудебного расследования.
По версии следствия, участники группы намеревались насильственным путём изменить основы конституционного строя в западном регионе Казахстана.
Во время обысков по местам проживания подозреваемых правоохранители обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, наркотические вещества, религиозную атрибутику, литературу и другие вещественные доказательства.
Кроме того, силовики пресекли деятельность трёх подпольных учебных центров, созданных фигурантами для детей и подростков.
В КНБ также сообщили, что некоторые участники группы ранее были судимы за террористические и общеуголовные преступления.
Иные сведения в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана разглашению не подлежат.
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