В Атырау задержали 10 человек по подозрению в подготовке насильственного свержения конституционного строя

В Атырау задержали 10 человек по подозрению в создании и участии в деятельности экстремистской группы, пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни. Об этом сообщили в Комитете национальной безопасности Казахстана.

Операция была проведена 30 октября 2026 года при координации органов прокуратуры в рамках досудебного расследования.

По версии следствия, участники группы намеревались насильственным путём изменить основы конституционного строя в западном регионе Казахстана.

Во время обысков по местам проживания подозреваемых правоохранители обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, наркотические вещества, религиозную атрибутику, литературу и другие вещественные доказательства.

Кроме того, силовики пресекли деятельность трёх подпольных учебных центров, созданных фигурантами для детей и подростков.

В КНБ также сообщили, что некоторые участники группы ранее были судимы за террористические и общеуголовные преступления.

Иные сведения в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана разглашению не подлежат.