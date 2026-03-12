В Атырау задержан 21-летний парень, подозреваемый в истязании 19-летней девушки. По факту происшествия начато досудебное расследование, передает BAQ.KZ.

По информации, распространяемой в социальных сетях, молодой человек на протяжении нескольких часов избивал девушку, наносил ей ножевые ранения и снимал происходящее на видео.

Как сообщили в Департаменте полиции Атырауской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.

«По данному факту Департаментом полиции Атырауской области возбуждено уголовное дело по статье „Истязание“ (ст. 110 УК РК). Личность 21-летнего подозреваемого установлена. В рамках расследования назначены соответствующие судебные экспертизы», – сообщили в полиции.

В ведомстве также уточнили, что ранее суд уже привлек подозреваемого к административной ответственности.

«Постановлением Специализированного суда по административным правонарушениям г. Атырау от 09.03.2026 г. указанное лицо признано виновным в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 434 (Мелкое хулиганство) и ч. 1 ст. 440 (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) КоАП РК. В отношении правонарушителя наложено административное взыскание в виде ареста сроком на 30 суток», – пояснили в департаменте полиции.

Иная информация, как подчеркнули в ведомстве, в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

В полиции также напомнили, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции Республики Казахстан и частью 1 статьи 19 УПК каждый считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда.