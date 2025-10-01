В Атырау задержан подозреваемый с крупной партией "мяу-мяу"
Начато досудебное расследование.
Сегодня, 14:58
32Фото: polisia.kz
В ходе оперативно-профилактических мероприятий "Қарасора — 2025" и "Участок" полицейские задержали 41-летнего жителя Кызылординской области, подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
При обыске у мужчины было изъято 312 граммов мефедрона — синтетического вещества, известного также под уличным названием "мяу-мяу". По предварительной информации, задержанный мог быть причастен к распространению наркотиков в регионе.
Мужчина был немедленно задержан. В отношении него начато досудебное расследование по статье, связанной с незаконным оборотом наркотиков.
Правоохранительные органы пока не раскрывают деталей операции в интересах следствия.