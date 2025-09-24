В Атырау возбуждено уголовное дело по факту жестокого избиения 9-летнего ребёнка на детской площадке, передает BAQ.KZ со ссылкой на ДП региона. Инцидент произошёл во дворе одного из жилых домов.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали 21-летнего подозреваемого. В настоящее время он водворён в изолятор временного содержания. Следственные действия продолжаются.

По информации правоохранительных органов, пострадавший ребёнок получил лёгкие телесные повреждения. Ему оказывается необходимая психологическая помощь.

"Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", — сообщили в полиции.

Правоохранители обратились к жителям с просьбой быть внимательными и при выявлении любых правонарушений.

Ранее мы сообщали, что в Атырау мужчина избил 9-летнего мальчика во дворе дома.