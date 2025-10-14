В Атырау минувшим вечером произошёл пожар в одном из гостиничных комплексов на улице Алтайской, передает BAQ.KZ. Сообщение о задымлении поступило в службу спасения, после чего на место оперативно прибыли подразделения МЧС. Как выяснилось, возгорание началось в парильном помещении сауны, расположенной на первом этаже четырёхэтажной гостиницы. Плотный дым быстро распространился по зданию, из-за чего людям потребовалась помощь спасателей.

В ходе операции сотрудники МЧС эвакуировали 13 человек, находившихся в гостинице. Ещё двоих пострадавших удалось спасти и передать в руки врачей скорой медицинской помощи. Огонь был полностью ликвидирован в короткие сроки, что позволило предотвратить серьёзные разрушения и жертвы. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания, рассматриваются несколько версий — от неисправности электропроводки до нарушения правил пожарной безопасности.