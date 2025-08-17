  • 17 Августа, 22:20

В Атырау застрелили фельдшера службы 103

Трагедия произошла во время массовой драки.

Сегодня, 21:26
Ак Жайык Сегодня, 21:26
Сегодня, 21:26
Фото: Ак Жайык

В Атырау произошла трагедия: ночью 17 августа во время конфликта был застрелен 23-летний фельдшер скорой помощи, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Ак Жайык

По данным источников издания, всё началось с массовой драки. Позже друзья вызвали молодого медика, чтобы он помог разобраться в ситуации. Однако ссора не утихла, и в разгаре перепалки прогремел выстрел, ставший смертельным для фельдшера.

Подозреваемые в причастности к преступлению задержаны, назначены необходимые экспертизы. Следствие продолжается. Известно, что в тот вечер фельдшер отдыхал после дежурства. У погибшего осталась беременная жена.

