В Атырау застрелили фельдшера службы 103
Трагедия произошла во время массовой драки.
Сегодня, 21:26
Фото: Ак Жайык
В Атырау произошла трагедия: ночью 17 августа во время конфликта был застрелен 23-летний фельдшер скорой помощи, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Ак Жайык.
По данным источников издания, всё началось с массовой драки. Позже друзья вызвали молодого медика, чтобы он помог разобраться в ситуации. Однако ссора не утихла, и в разгаре перепалки прогремел выстрел, ставший смертельным для фельдшера.
Подозреваемые в причастности к преступлению задержаны, назначены необходимые экспертизы. Следствие продолжается. Известно, что в тот вечер фельдшер отдыхал после дежурства. У погибшего осталась беременная жена.
