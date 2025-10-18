В Атырау женщина ранила ножом участкового, приехавшего на шумную вечеринку
В Атырау поздно вечером 16 октября в микрорайоне Привокзальный женщина ударила ножом участкового инспектора, прибывшего на вызов, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Ак Жайык".
Двое полицейских приехали по жалобе жильцов на громкую музыку и нецензурную брань из соседней квартиры. Когда участковый попытался успокоить нарушителей, одна из женщин схватила нож и ранила его в спину. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает. 37-летняя нападавшая задержана. В отношении неё начато досудебное расследование по статье 380 УК РК — "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти".
